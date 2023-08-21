Cemal adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Cemal isminin anlamını araştırıyor. Peki, Cemal ne demek? Cemal isminin anlamı nedir?

CEMAL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Cemal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Mevsimlerin habercisi

- Güzellik.

- Yüz güzelliği, güzel yüz.

- Allah’ın lütfedici sıfatlarının bütünü ve bu sıfatlarının gereği olarak güzellik ve rahmetle tecellisi.

CEMAL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Cemal ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nahl 6. ayet) geçmektedir; ancak Cemal ismini koymak caizdir.