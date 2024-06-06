Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreninde led ekran devrildi. Yaralılar var

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreninde led ekran sahnedekilerin üzerine düştü. Ekranın altında kalan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından okul sahibi gözaltına alındı.
İstanbul'un Şişli ilçesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde, fotoğraf çekimi esnasında led ekran devrildi.
Kaza saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Led ekran fotoğraf çekimi için sahnede bulunan öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine devrildi.
İlgili Haberler