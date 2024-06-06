Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreninde led ekran devrildi. Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreninde led ekran devrildi. Yaralılar var

Cemil Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni sırasında dev led ekran devrildi. İlk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreninde led ekran sahnedekilerin üzerine düştü. Ekranın altında kalan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kazanın ardından okul sahibi gözaltına alındı.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde, fotoğraf çekimi esnasında led ekran devrildi.

Kaza saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Led ekran fotoğraf çekimi için sahnede bulunan öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine devrildi.

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