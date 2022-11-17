17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gizemli olay. Çember oluşturup 12 gün boyunca döndüler! 

Gizemli olay. Çember oluşturup 12 gün boyunca döndüler! 

Çiftlikteki 34 ağıldan sadece 13 numaralı ağıldakiler bu şekilde hareket etti. Çemberde boşluklar oluşsa bile hayvanlar dönmeyi sürdürdü.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:33
Takip Et

Çember oluşturup 12 gün boyunca döndüler! Gizemli olay

Gizemli olay. Çember oluşturup 12 gün boyunca döndüler! 
+
Aa
-

Çin'deki bir koyun sürüsünün ilginç videosu dikkat çekti. Onlarca koyun hep birlikte daire şeklinde dönerken görüntülendi. Olay, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da meydana geldi.

Sadece soyadı açıklanan, hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi. Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini söyledi. Çiftlikte 34 koyun ağılı olduğu, sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.

Devlete bağlı gazete People's Daily, koyunların sağlıklı olduğunu ve davranışın nedeninin bilinmediğini kaydetti.

Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olan gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan Listeria hastalığının hayvanların daire çizmesine yol açtığı biliniyor. Veterinerler, bozuk yemin bu hastalıkla ilişkili olduğunu söylüyor.

Hastalık sebebiyle beyinde oluşan iltihap, daire şeklinde dönme davranışına sebep oluyor. Hasta hayvanlar felç de geçirebiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mert hakan
17.11.2022 17:13
Allahtan Türkiye de olmamış bu olay , yoksa ne hikayeler ne evliyalar çıkardı :)  
 
yerli milli
17.11.2022 17:10
hırıstiyanlara göre 13 rakamı uğursuzmuş. yalan dolan. niye 13 ?  
 
Savaş SARI
17.11.2022 16:38
20 yıl bile dönebilirler bence..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
4
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
6
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Rusya'dan Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesi hakkında açıklama
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Kırmızı ışıkta beklerken kamyon çarpan araç şarampole yuvarlandı
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Emekli polis evinde ölü bulundu
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
﻿Bebek annenin içtiği her 1 sigarayı 40 sigara gibi algılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.