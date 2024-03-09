Cemevinin bankadaki parasına haciz: Ödeme tebligatı yapılmadı, karar kısmen bozulsa da ortada kaldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yer alan Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait Erenler Cemevi’nin banka hesabında bulunan 257 bin TL’ye, sigortasız işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle haciz konuldu.

Erenler Eğitim Kültür Vakfı’nı temsil eden Avukat Zeynel Ateşer, SGK müfettişi tarafından ihbar edilen 8 kişinin vakıf çalışanı olmadığını, cemevine cenaze yıkama gibi işlerde yardım amacıyla gönüllü olarak geldiklerini belirtti.

Ateşer, şu ifadeleri kullandı:

“2007 yılında vakıfı denetime gelen bir müfettiş yalan yanlış beyanlarla 8 tane vakfın çalışanı olduğu iddiasıyla SGK’ya ihbar ediyor. SGK’da 8 kişinin sigortasız çalıştırıldığı gerekçesiyle vakıfa ceza kesiyor. Bahsi geçen kişiler vakıfta çalışmıyor. Zaman zaman gelip cenaze yıkama, cenaze yemeğine yardım etme gibi işlere yardım ediyorlar. Bu gelenlere de ufak bir ücret ödeniyor. Bu da kayıtlara işleniyor. Bu makbuzları esas alarak vakıfa sigortasız işçi çalıştırmaktan idari para cezası uygulanıyor” dedi.

“68 BİN TL CEZA, 600 BİN TL OLDU”

Ateşer, 2007 yılında vakfa 68 bin TL cezanın kesildiğini, 10 yıl içinde bu rakamın faiz uygulanarak 600 bin TL’ye yükseltildiğini söyledi.

Avukat Zeynel Ateşer, haciz işleminin uygulanabilmesi için gelmesi gereken ödeme emrinin de kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Ancak buna rağmen hesapta bulunan paranın haczedildiğini aktaran Ateşer, “Bizim hesaplarda 250 bin lira civarında para yakalıyorlar ve bunu çekiyorlar” dedi.

Cezanın kesildiği 2007 yılında açtıkları karşı davayı kazandıklarını söyleyen Ateşer, “Bu cezaya biz itirazda bulunduk. Kazandık. Kısmen bozuldu. Ama ortada kaldı. Kesin sonuca bağlanmadı, işleme alınmadı” diye konuştu.

“ÖDEME EMRİ GELMEDİ”

Ödeme emri kedilerine ulaşmadan cezaya itiraz edemediklerini vurgulayan Ateşer, “Bunlardan daha önemlisi bize ödeme emri gönderilmedi. Bugüne kadar o ödeme emrini bekledik ki itiraz edelim. Tebligat yapılmadı” ifadelerini kullandı.

“YERİMİZ BELLİ YURDUMUZ BELLİ”

Avukat Zeynel Ateşer, cezanın 10 yıllık zaman aşımına tabii olduğunun altını çizerek, “Biz 2017 yılında bu olayın zaman aşımına uğradığını düşündük. Diyorlar ki ‘biz size 2016 yılında size ilanen tebligat yapmışız’. Bizim yerimiz var, yurdumuz var. İlanen tebligatı neye istinaden yapıyorsunuz?” şeklinde konuştu.