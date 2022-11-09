﻿Cemevleri düzenlemesi Meclis’te

TBMM Genel Kurulu’nda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisi adına yaptığı konuşmada, teklifin torba kanun şeklinde görüşülmesini eleştirdi.

"Teklifte, en iyi diyebileceğimiz bir tane mesele var, o da maden kazalarında şehit olan, hayatını kaybeden insanların ailelerine yardım yapılması, onlar sosyal güvenliğini tamamlamadıysa sosyal güvence verilmesi ve bir akrabasının işe alınmasına ilişkin hususların düzenlenmesi" ifadesini kullanan Usta, bunun dışında teklifte ciddi sıkıntılar olduğunu öne sürdü.

Maddelere dair değerlendirmede bulunan Usta, Alevileri, milyonlarca insanı ilgilendiren bir konunun torba kanun içerisinde yer almasının incitici olduğunu kendilerini ziyaret eden derneklerin de söylediğini aktardı. Kendilerinin de buna yürekten katıldıklarını anlatan Usta, "Hakikaten, bu, çok yanlış oldu. Tamam, burada yapılan bir kısım maddeler, ne bileyim, elektrik, su giderlerinin devlet tarafından karşılanması, cemevlerinin imar sorununun çözülmesi, cemevlerinin yapım, bakım, onarım giderlerinin karşılanması gibi meseleler çok geç kalmış olsa bile bunların devlet tarafından üstlenilmesi meseleleri doğru. Ancak bu mesele, çok etraflı bir şekilde, tamamını ilgilendirecek bir şekilde bir kod kanunla yapılmalıydı." diye konuştu.

"KABUĞA DEĞİL, ÖZE BAKMAK LAZIM"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun tekliflerinde torba düzenlemeye gidilmesinin kendilerinin de eleştirdiği ve İçtüzük düzenlemesiyle çözümünü önerdikleri bir konu olduğunu ifade ederek, "Ancak sırf torba düzenleme diyerek teklifin içeriğine karşı çıkmak doğru olmayacaktır. Zira zarfa değil, mazrufa; kabuğa değil, öze bakmak lazımdır. 14 ayrı kanunda değişiklikler içeren kanun teklifinde cemevleri ve maden şehitlerimizle ilgili çok önemli düzenlemelerin yanı sıra uygulamada çeşitli konularda karşılaşılan bazı sorunlara çözüm getirmek amacıyla ilgili kanunlarda değişiklik öngören düzenlemeler yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin Alevi İslam inancına sahip olan vatandaşların talepleriyle ilgili görüşlerini hep söylediğine işaret eden Kalaycı, onların haklarının önemli bir kısmının verilmesiyle ilgili alınan karaların milli birlik ve beraberliğe muazzam bir katkı olduğunu kaydetti.

Reform mahiyetindeki kararlardan kanuni düzenleme gerektirenlerin bu teklifte 6 madde halinde bulunduğunu aktaran Kalaycı, "Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa -ki öyledir- bize düşen buna saygı duymak, yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır ancak Aleviliği ayrı bir din olarak göstermek öncelikle Alevi kardeşlerimize ve yüce dinimiz İslam'a saygısızlık, hatta hakaret niteliğindedir. " diye konuştu.

Kalaycı, teklifte tüm maden şehitlerini kapsayan önemli düzenlemeler yer aldığını da vurgulayarak, Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak maden şehitlerinin geride kalan sevdiklerine sahip çıktığını söyledi.

"MERKEZ BANKASI İLE YETKİ ÇATIŞMASI YAŞANACAK"

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifte vatandaşların yararına bazı düzenlemelerin yanı sıra seçime yönelik maddelerin bulunduğunu söyledi.

TBMM'de torba kanun tekliflerinin görüşmelerinde muhalefetin "anayasaya aykırılık" iddialarının iktidar tarafından kabul edilmediğini belirten Emecan, bu bağlamda cemevlerine ilişkin 6 maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve düzenlemeden çıkarılması gerektiğini savundu. Kanun teklifiyle cemevlerine yönelik hayata geçirilecek düzenlemeleri sıralayan Emecan, "Cemevleri hiçbir maddede ibadethane olarak geçmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması gereken düzenlemeler maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yapılıyor. Bu teklifi, cemevlerine ilişkin Anayasa'ya aykırı birçok düzenlemeyi içine koyarak TBMM'ye getirmeniz çok samimiyetsiz. Bu, Alevi vatandaşlarımızı da kırmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Emecan, muhalefetin torba kanuna itiraz edeceğini bilen iktidarın, Alevi vatandaşlara yönelik düzenlemeleri bunun içine yerleştirerek TBMM'ye getirdiğini ileri sürerek, "Çok seçim kokuyor. 20 yıldır iktidardasınız, seçime az kala Alevilere yönelik düzenlemeleri bir torba içinde getirdiniz. Bugün alevi vatandaşlarımız seslerini duyurmak için Meclis'in önüne geldiler, seslerini sizlere duyurmak istediler ama samimi olmadığınız için onlara bu hakkı tanımadınız, polis müdahalesiyle karşılık verdiniz." sözlerini sarf etti.

Emecan, kanun teklifindeki, yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketini olumlu bulduklarını belirtti.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluşuna yönelik düzenlemenin de teklifte yer aldığına işaret eden Emecan, teklifin yasalaşması halinde kurulacak Komite ile Merkez Bankası arasında bir yetki çatışması yaşanacağını iddia etti.

"MADEN ŞEHİTLERİMİZİN GERİDE BIRAKTIKLARI BİZLERE EMANET"

Şahsı adına söz alan AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 25 maddeden oluşan teklifin geniş toplum kesimlerini ilgilendirdiğini anlattı.

Maden kazalarında vefat edenlerin yakınlarına yönelik düzenlemelerin teklifte bulunduğunu belirten Tunç, "Teklifimiz kabul edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kamuoyuyla paylaştığı hususlar kanunlaşmış olacak. Maden şehitlerimizin geride bıraktıkları bizlere emanet. Onların her zaman yanında olmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Düzenlemenin madenci yakınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Tunç, teklifte cemevlerine ilişkin önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini de aktararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıkladığı, yasal düzenleme gerektiren hususlara teklifte yer verdiklerini dile getirdi. Ülkedeki 85 milyon insanın her bir ferdinin devletin birinci sınıf vatandaşı olduğuna işaret eden Tunç, "Her bir insanımızın inanç ve ibadetlerinden eğitim ve çalışma hakkına kadar tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanabileceği bir Türkiye'nin inşası için çalışmaya devam ediyoruz. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı hazmedemeyenlerin, milletimiz arasında ayrılık tohumları ekmelerine fırsat vermedik, bundan sonra da vermememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cemevlerine ilişkin düzenlemelerin önemine işaret eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın kurulacak olmasını önemli buluyoruz. Buna itiraz etmemeniz gerekiyor. Kanun teklifiyle cemevlerine imar planlarında yer ayrılması ve ayrılan yerlerin başka bir amaca tahsis edilmemesi önemli düzenlemedir. Cemevlerinin yapımı, onarımı ve restorasyonu, birtakım giderlerinin kamu tarafından karşılanıyor olması önemli bir adımdır. Bunların daha ilerisini istemek konusunda evet haklısınız ama bunları küçümsemeden, bunların önemli adım, önemli ilerleme olduğunu kabul etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesini oylamaya sundu. Haydar Akar, teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edildiğini belirterek birleşime ara verdi. Aranın ardından Akar, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. (AA)