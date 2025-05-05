Cemil Önal hangi milletvekili ile görüşecekti? 'Halil Falyalı’nın öldürülen muhasebecisi hakkında flaş iddia

Halil Falyalı’nın finansçısı Cemil Önal’ın Perşembe günü Hollanda’da öldürülmesinin ardından bir milletvekilinin Cemil Önal ile görüşmek üzere Amsterdam'a gideceği ancak ziyaret gerçekleşmeden önce suikastın gerçekleştiği öne sürüldü. Ancak hangi milletvekilinin Cemil Önali le görüşme teşebbüsünde bulunduğu açıklanmadı.

2022'de öldürülen bahis baronu Halil Falyalı’nın eski mali danışmanı olarak bilinen Cemil Önal'ın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği Hollanda polisi tarafından da doğrulandı.

Sözcü’nün TBMM Büro Şefi Veli Toprak, "TBMM'de bir milletvekili Cemil Önal ile temasa geçti ve dedi ki; "Hollanda'ya gelip sizinle görüşmek istiyorum. Benimle görüşür müsünüz, bildiklerinizi paylaşır mısınız? diye temasa geçti, telefon görüşmesi yaptı" diyerek çok konuşulacak bir iddia ortala koydu.

Veli Toprak'ın aktardığına göre Cemil Önal önce görüşmeye sıcak bakmadı ancak vekil tarafından ikna edildi. Vekilin Cemil Önal ile ikinci bir telefon görüşmesinin ardından Hollanda'ya gitmeye hazırlandığını belirtilen Veli Toprak "Kendisini biletini aldı . Hafta sonunda gitmiş olacaktı ama Perşembe akşamı bu suikast gerçekleşti. Milletvekilli arzu ederse kendi ismini ve ne zaman gideceğini kendi açıklayabilir ama isim vermediği için diğer detayları şu an için tutmuş olalım."

İTİRAFÇI OLDU, TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEDİ

8 Şubat 2022’de Girne’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın sağ kolu olarak bilinen Cemil Önal, ölüm sonrası cinayet şüphelileri arasında yer almıştı. Türkiye’ye kaçmasının ardından Hollanda’ya firar etmişti. Hollanda’da 7 Aralık 2023’te mahkeme karşısına çıkarılan Önal, tutuklanmıştı.

Türkiye’ye iadesi beklenen Cemil Önal, Hollanda ve ABD istihbarat birimlerine toplam 120 sayfalık bir ifade vererek itirafçı olmuştu. İtirafçı 25 Mart 2024 tarihinde serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından ise polis koruması altına alınmıştı.

SUÇ AĞI HALA AKTİF DEMİŞTİ

Cemil Önal'ın öldürülmesinden kısa bir süre önce KKTC'deki Bugün Kıbrıs gazetesinden Ayşemdem Akın’a konuşmuştu.

Röportaj büyük ses getirirken; Falyalı’nın ölümüne rağmen suç ağının aktif olduğunu, yasa dışı bahis ve para trafiğinin aynı şekilde sürdüğünü iddia etmişti.