Cemil Tugay: Bozkurt işareti yapan futbolcu heykelini İzmir’de dikmeyiz

Milli takımımızın Avusturya’ya karşı oynadığı Euro 2024 maçı sonrası Bozkurt işareti yapan Merih Demiral’a ceza verilmesi büyük tepki çekmişti. UEFA’nın verdiği ceza sonrası sert tepkiler yükselirken son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuyla ilgili bir önerge verildi. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Demiral’ın kente heykelinin dikilmesi için önerge verdi. Önerge, oy birliği ile kabul edilerek komisyona gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, heykel önerisi ile ilgili konuştu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Tugay, kente bozkurt işareti yapan futbolcu heykelinin dikilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tugay, "Böyle bir ihtimal olabilir mi? Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykelimi İzmir'e dikmeyiz. Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tugay’ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Meclis başkanvekilimiz direkt burada reddetmeyelim, komisyona gönderelim, oradan ret çıkar diye böyle bir şey yapmış. Kendince bir nezaket yapmış yani. Yani böyle bir ihtimal olabilir mi ya gözünüz seveyim. Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e yani.

Sokaktaki çocuğa sorsanız, böyle bir şeyin olmayacağını söyler.

Ciddiye alınması bile bir şey yani tuhaf. Yani bizi ne zannediyorlar? Anlamadım partimiz belli. İdeolojimiz belli. Bu olaydaki bizim savunacağımız, savunmayacağımız şeyler belli. Anlatabiliyor muyum? Yani heykel dikmek nasıl bir şey olabilir? Olabilir mi öyle bir şey?"

Önergenin komisyona gitmesinin kabul edildiği anlamını taşımadığını belirten Tugay, komisyondan çıkacak karar sonrası Meclis’te oylanacağını sözlerine ekledi.