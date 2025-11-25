İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ankara’da AKP’li milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ortaya atılan “AKP’ye geçeceği” iddiaları yeni bir tartışmalara neden olmuştu.

Tugay, söz konusu iddialara ilişkin Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşarak iddiaları sert bir dille yalanladı.

Saygı Öztürk’ün aktardığına göre; Tugay AKP’li milletvekilleriyle görüşmelerinin parti değiştireceği anlamına gelmediğini savundu.

"İZMİR’DE SOKAĞA ÇIKAMAZ, TÜKÜRÜĞE BOĞARLAR.”

Tugay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Eğer bir belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar.”