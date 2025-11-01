İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açık ofis çalışma sistemine geçeceğini belirterek, "Genel Sekreter ile genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şirket genel müdürlerimizden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak iki hafta içinde açık ofis ortamında beraber çalışmaya başlayacağız, makam odalarını kaldırıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Yönetişim ve Çalışma İlişkileri Çalıştayı’na katıldı. İzQ Girişimcilik Merkezi’ndeki programda SODEMSEN’in üye belediye başkanları, yöneticileri ve bürokratları yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılış konuşmasında, "Bizler daha adil, daha katılımcı ve daha insanca çalışma hayatı için ortak mücadele içindeyiz. Bizi bir araya getiren bu çalıştay, ‘Sosyal Taraflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Konusundaki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi’ başlığıyla yapılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koordinasyonunda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle yürütülüyor. Bu üçlü organizasyon bile başlı başına umut verici. En azından sosyal demokrat belediyeler olarak bu konuya ne kadar önem verdiğimizi gösteren, uluslararası sözleşmelerle garanti altına alan bir bakış açımız var. Yerel yönetimlerin, sendikaların, sivil toplumun ve uluslararası kurumların aynı masada buluştuğu bir çalıştay. Bu çalışmalar aslında içinde bulunduğumuz çağda en çok tartıştığımız ve en çok ihtiyaç duyduğumuz başlıklardan birisi olan demokrasi için umuttur" diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN BİR DEVLET VE KAMU YÖNETİMİ SORUNU VAR"

Projenin Türkiye çapında altı ayağı olduğunu ve dördüncüsünün İzmir’de gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet durduğunu ifade eden Tugay, "Bizim ‘Nasıl bir belediye, nasıl bir çalışma kültürü, nasıl bir toplum istiyoruz?’ sorularına hep beraber cevap aramamız lazım. Biraz daha hiyerarşinin azaltıldığı, kurum çalışanlarının takım haline geldiği bir yönetişim anlayışına ihtiyacımız var. Özel sektör bunu biraz daha erken keşfetmiş ama kamu hala geride. Türkiye’nin bir devlet ve kamu yönetimi sorunu var. Fazla bürokrasi ve hiyerarşi var. Bunun gözden geçirilmesi lazım. Hiyerarşiyi çok fazla öne çıkarıyoruz. Mutlaka hiyerarşi olacak ama karar alanla kararı uygulayan arasındaki mesafe uzadıkça işleyişin yavaşladığını hepimizin görmesi lazım' ifadesini kullandı.

"CESUR İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"

Yönetişim anlayışında yenilik gerektiğini vurgulayan Tugay, “Kurumlar içindeki siyaset odaklı liyakatsiz yapıların da hepimizin önemli bir mücadele alanı olması gerektiğini yürekten inanarak söylüyorum. Bu ve benzeri konuların bu tür toplantılarda konuşulması, özellikle demokrasi, eşitlik, şeffaflık ve inovasyondan bahsettiğimiz buluşmaların daha fazla olması, bizi içinde bulunduğumuz cendereden çıkaracak şeylerdir. Cesur insanlara ihtiyaç var. Kendi gölgesinden korkan siyasetçilerle maalesef beklediğimiz adımlar atılamıyor. Kendim başta olmak üzere herkese bu çağrıyı yapmak isterim. Cesur olmamız lazım" dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DE YENİ SİSTEM AÇIK OFİS...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde açık ofis sistemine geçeceğini duyuran Tugay, şunları kaydetti:

"Yakında yeni bir uygulamamız olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ile yardımcıları, daire başkanları, şirket genel müdürlerinden oluşan yaklaşık 80 kişilik bir grup olarak iki hafta içinde açık ofis ortamında çalışmaya başlayacağız. Makam odalarını kaldırıyoruz, sekreterleri kaldırıyoruz. Hepimize birden bakan birkaç sekreter arkadaş olacak. Hepimiz sadece bir salonda masalarda oturarak çalışacağız. Odacıları kaldırıyoruz. Herkes çayını kahvesini kendisi alacak. Bu, dünyada pek çok özel sektör kuruluşunun yaptığı bir uygulama. Arkadaşlarımızla konuştuk. Hepsinin rızasını aldık. Umuyorum başarılı oluruz. Umuyorum iyi bir örnek olarak anlatılır. Bu ve benzeri adımları atarsak daha mutlu, huzurlu, kendisini kuruma ait hisseden, o takıma daha fazla katkı veren kamu görevlileri oluruz diye düşünüyorum."

SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, "Yerel yönetimlerde hak temelli bir anlayış ve demokratik kültürümüz için bir aradayız. Çalıştay yalnızca belediyelerimiz için değil toplumun tüm kesimleri için önemli bir kazanım olacaktır. Diliyorum ki burada yapılacak tartışmalar belediyelerimizin daha güçlü, demokratik bir yönetim anlayışıyla geleceğe ilerlemesine katkı sağlayacaktır" dedi.

"Aslında karşı taraf çok daha rahatmış"

SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, "SODEMSEN’in kapsayıcı tavrı, belediyelerimizin sürdürülebilir bir ekonomi politikası benimsemesini sağlıyor. Masanın diğer tarafındayken patronluğun rahatlığı var denirdi. Ama masanın bu tarafından da bakınca aslında karşı taraf çok daha rahatmış. Çünkü sadece talep eden noktasındaydınız. Ama bu tarafta birçok şeye hayır demek zorunda kalıyorsunuz. Temelinde de belediyenin ekonomik olarak ömrünü devam ettirebilmesi yatıyor" diye konuştu.