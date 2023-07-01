Cemile adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Cemile isminin anlamını araştırıyor. Peki, Cemile ne demek? Cemile isminin anlamı nedir?

CEMİLE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Cemile ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gönül alıcı davranış.

- Güzel (kadın).

- Hoşa gitmek için yaranma.

CEMİLE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Cemile ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Cemile adını koymak caizdir.