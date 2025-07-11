Cemre Arda, bir ilki gerçekleştirdi

Haziran ayında sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Uzun zamandır zirvenin sahibi olan Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, bu kez liderliği sürpriz bir isme bıraktı.

Kanal 7’de geçtiğimiz günlerde final yapan ‘Rüzgârlı Tepe’ dizisinin Zeynep’i Cemre Arda, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, ilk kez listede birinci oldu. Bugüne kadar araştırmalarda genelde ilk 3’te yer alan Cemre Arda, bu kez şeytanın bacağını kırdı ve liderlik koltuğuna oturdu. Hakkında 656 bin paylaşım yapılan Cemre Arda, 2024 yılında da en çok konuşulan kadın oyuncular listesinin 3. sırasında kendine yer bulmuştu. Oyuncu, rol aldığı dizideki oyunculuk performansıyla sezon boyunca büyük beğeni topladı.

Listede Cemre Arda’yı sırasıyla Hande Erçel, Su Burcu Yazgı Coşkun, Demet Özdemir, Sinem Ünsal, Oya Okar, Dilin Döğer, Cemre Baysel, Devrim Özkan ve Hazal Subaşı takip etti.

Yüksek lisans mezuniyetini kutladı

TRT 1’in sevilen dizisi ‘Gönül Dağı’nın Adile’si Süeda Çil, İstanbul Topkapı Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü ‘Tiyatro Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Sanat ile akademiyi buluşturan oyuncu, törende kep atarak mezuniyetini kutladı.

Oyunculuk kariyerine ekran önünde başarıyla devam ederken aynı zamanda genç yeteneklere ilham vermeyi de sürdüren Süeda Çil, mezuniyetinin ardından akademik yolculuğuna doktora programı ile devam etmeye hazırlanıyor. Çil, edindiği tecrübeleri aktarmak amacıyla oyuncu adaylarına rehberlik edecek bir kitap projesi üzerinde de çalışıyor.

Kurucusu olduğu Süeda Çil Stüdyo’da kamera oyunculuğu alanında eğitim veren sanatçı, oyunculuk yolculuğuna adım atmak isteyen genç isimlere profesyonel rehberlik sunuyor. Stüdyo, bugüne kadar Jessica May, Onur Seyit Yaran ve Aslı Bekiroğlu gibi birçok yetenekli oyuncunun yetişmesinde önemli rol oynadı.

Mustafa Ceceli’ye ‘Minik Serçe’ jesti

Mustafa Ceceli, yeni şarkısı ‘Tutuşmuş Karadeniz’i DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Sezen Aksu ile Mustafa Ceceli’ye ait olan şarkının düzenlemesi yine Mustafa Ceceli yapmış. Hareketli bir şarkı olan ‘Tutuşmuş Karadeniz’, aslında Sezen Aksu’nun ‘Paşa Gönül Şarkıları’ albümü için hazırlanmış fakat Minik Serçe, şarkının taslağını görünce Ceceli’ye, “Bu şarkı sana çok yakıştı. Bunu sen seslendir” deyince şarkı Mustafa Ceceli’nin olmuş. Hakikaten şarkı, Ceceli’ye yakışmış. İyi yorumlamış.

Karadeniz ezgilerinin hâkim olduğu bir aşk şarkısı olan ‘Tutuşmuş Karadeniz’i keyifle dinledim.