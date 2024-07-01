Cemre Arda’nın düşme sahnesi

Kanal 7’nin sevilen dizilerinden Rüzgârlı Tepe de sezon finali yaparak ekran maratonuna kısa bir mola verdi. Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda’nın başrolünde yer aldığı dizi, sosyal medyada da çok konuşuluyor. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde X’te (Twitter) TT (Trend Topic) oluyor.

Rüzgârlı Tepe’de Zeynep karakterine hayat veren Cemre Arda’nın sezon finali bölümünde yer alan düşme sahnesi, dublör kullanılmadan çekilmiş. O anları dijital mecralarda paylaşılan oyuncu, büyük beğeni topladı.

Bu hareket, Arda’nın mesleğini ne kadar sevdiğini gösterse de çoğu kimsenin göze alamayacağı bir şey. Cesaretinden dolayı Cemre Arda’yı kutlarım.

Ece Seçkin’den ‘Atmıyor Nabzım’

Ece Seçkin, merakla beklenen albümü ‘Spektrum’un ikinci tekli çalışması ‘Atmıyor Nabzım’ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait olan şarkı, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Modern pop öğeleri ve geleneksel müziğin dokunuşlarıyla harmanlanan şarkı, ritmik yapısıyla dikkat çekerken dinleyicilere hareketli ve dinamik bir müzik ziyafeti sunuyor. Şarkı, aynı zamanda duygusal derinlik taşıyan melodileriyle dinleyicileri kendine çekiyor.

Ece Seçkin’in Murad Küçük’ün yönetmenliğinde çekilen klipte giydiği marjinal kostümler, fütüristik ve cesur detaylarıyla öne çıkıyor. ‘Atmıyor Nabzım’, hoş bir yaz şarkısı olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Dünya Güzellerim’ bu kez ‘tatil’de

Show TV’nin fenomen programı ‘Dünya Güzellerim’, ekranlara gelmek için gün sayıyor.

4 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni konseptiyle izleyici karşısına çıkacak ‘Dünya Güzellerim Tatilde’yi merakla bekleyenlerdenim. Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan’dan oluşan ekibe bu yıl Seray Sever de dâhil oldu.

Tanıtımları büyük ses getiren programda ekip, kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkânlarını kullanacak olan ekip, her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.