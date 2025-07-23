Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz aşkında yeni gelişme! Yakayı ele verdiler

Baht Oyunu dizisiyle başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çiften evlilik haberi beklenirken ikili sürpriz bir kararla ayrıldı. Çiftin ayrılığı hayranlarını hayli bir üzmüşken, hala sosyal medyadan birbirlerini takip etmeleri 'Acaba barışırlar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Çift birbirlerini takipten çıktı.

BİRBİRLERİNE GÖNDERME YAPTILAR

Cemre Baysel’in, “Güneş’i yakalıyorum” notuyla yaptığı paylaşımına, Şaşmaz “Güneş yüzünü görür, ama Ay ruhunu bilir” diyerek adeta Baysel’e üstü kapalı bir mesaj göndermişti. Bu sözler gönderme olarak yorumlanmıştı.

“BARIŞIRLAR MI” SORUSUNA CEVAP GELDİ

İkilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeleri 'Acaba barışırlar mı?' sorusunu akıllara getirmişti. Bu soruya yanıt niteliğinde bir gelişme yaşandı.

ŞOKE EDEN GELİŞME

Şimdilerde yaz sezonunun tadını çıkaran Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirlerini takipten çıktı.