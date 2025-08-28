Cemre Baysel yeni dizisi için imaj değişikliğine gitti! Sosyal medya ikiye bölündü

Güller ve Günahlar dizisi için ekrana gelmeye hazırlanan Cemre Baysel bir süredir bal rengi tonlarda kullandığı saçlarını siyaha boyattı. Ünlü isim son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Leyla dizisinin final yapması sonrası Kanal D ile anlaşan Baysel, Murat Yıldırım ile başrolde oynayacak. Güzel oyuncu Güller ve Günahlar dizisi için imaj değişikliğine gitti.

BAL RENGİ SAÇLARINI SİYAHA BOYATTI

Bal rengi olan saçlarını simsiyaha boyatan Cemre Baysel, kimisinin beğenisini kazanırken, kiminin de 'Bunu kendine neden yaptın?' dedi.

Proje için saç rengini değiştiren oyuncuya pek çok yorum geldi.

DİZİNİN KONUSU

Güller ve Günahlar'da başarılı iş insanı Serhat karakterine Murat Yıldırım hayat verirken fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'e Cemre Baysel hayat verecek.

Deniz Can Çelik rejisiyle ekran yolculuğuna çıkacak olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Berrak’ın kaza sonrası komaya girmesiyle cevaplarını arayan Serhat’ın yolu, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişecek.