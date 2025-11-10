Aytaç Şaşmaz ile olaylı ayrılığın ardından Blok3 ile adı aşk iddialarına karışan Cemre Baysel Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken mi açtı. İkili baş başa yemekte görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada hızla yayınlanırken henüz bir açıklama gelmedi.

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde rol alan Baysel’in, Blok3 ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Baysel aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Baysel açıklamasında "Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

FORMULA PİLOTU İLE YEMEKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Baysel şimdi ise Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı ile baş başa yemekte görüntülendi.

Gossippasta'nın paylaşımlarıyla ortaya çıkan ikili Instagram'da da birbirini takip etmeye başladı.

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı ve Cemre Baysel'in yeni aşka yelken açtığı konuşulurken taraflardan bir açıklama ise gelmedi.