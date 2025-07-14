Cemre Baysel'in paylaşımları göz kamaştırdı! Kuğuya benzetildi

Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinde birlikte rol aldığı Aytaç Şaşmaz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evlilik haberleri beklenirken ikili geçtiğimiz günlerde ilişkilerini bitirdi. Güzel oyuncu rol aldığı dizinin bitmesiyle de soluğu Bodrum'da almıştı.

ROTASINI YUNANİSTAN’A ÇEVİRDİ

Güzel oyuncu rotasını Yunanistan'a çevirdi. Arkadaşı Öykü Çelik'in doğum günü için gittikleri tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Beyaz elbisesiyle pozlar veren Baysel göz kamaştırdı. Güzel oyuncunun fotoğraflarına "kuğu gibisin" yorumları yapıldı.