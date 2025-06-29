Cemre Baysel’in sahildeki anısı gündem oldu! Tanımadılar ama fotoğrafını çektiler: Böyle hikayelere bayılıyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemre Baysel’in sahildeki anısı gündem oldu! Tanımadılar ama fotoğrafını çektiler: Böyle hikayelere bayılıyorum

Meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile yollarını ayıran Cemre Baysel (26), bu kez keyifli bir anısını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Baysel, “İki zarif kadın uzaktan fotoğrafımı çekip yanıma geldi. ‘Çok hoş görünüyordunuz, fotoğrafınızı çektik. İsterseniz size gönderelim’ dediler. Çok sevindiğimi ve paylaşacağımı söyledim. Ve beni hiç tanımadılar. Böyle hikayelere bayılıyorum.” dedi.

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Oyunculuğuyla projelerde beğeni toplayan genç ve başarılı oyuncu Cemre Baysel (26), sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

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Son olarak Aytaç Şaşmaz ile ayrılığıyla gündeme gelen Baysel, bu kez Instagram’da yaşadığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

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2021’de Baht Oyunu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve uzun süre “evlenecekler” diye anılan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

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Ayrılık haberi hayranlarını şaşırtırken, çiftin sosyal medyada birbirine yaptığı göndermeler konuşulmuştu.

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Hala Instagram’da birbirini takip eden ikili, şu an için gönderme yapmayı bırakmış görünüyor. Cemre Baysel ise kendini doğaya adadı.

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Ayrılık sonrası sahil yürüyüşlerine ve doğaya sığınan Baysel, sosyal medya hesabından yaşadığı bir olayı paylaştı. Sahilde yürürken başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

“İki zarif kadın uzaktan fotoğrafımı çekip yanıma geldi. ‘Çok hoş görünüyordunuz, fotoğrafınızı çektik. İsterseniz size gönderelim’ dediler. Çok sevindiğimi ve paylaşacağımı söyledim. Ve beni hiç tanımadılar. Böyle hikayelere bayılıyorum.”

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CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999’da İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk adımını 2014’te Yeşil Deniz’de yan rolle attı.

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2017’de İsimsizler dizisinde kısa süre yer aldı. Ardından Payitaht: Abdülhamid’de Firuze rolünü canlandırdı.

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2018-2019’da Elimi Bırakma dizisindeki yan rolüyle dikkat çekti. Ramo dizisinde küçük bir rol oynadı. 2020’de Sol Yanım’da yer aldı.

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2021’de Baht Oyunu adlı romantik komedide rol aldı. 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı.

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Baysel son olarak NOW'da yayınlanan 'Leyla' isimli dizide başrol olarak yer almıştı.

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