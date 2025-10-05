Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde husumet cenaze evine taşındı. Husumetlisinin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul’dan geldiğini öğrenen kişi cenaze evine giderek tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçenin Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. A.B.'nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul'dan ilçeye geldiğini duyan husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte cenaze evine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aykut Ertaşır ile yeğeni Olcay Ertaşır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı A.B. ve O.T., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti

Son Haberler
Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti
Cenaze evinde kanlı hesaplaşma! 2 kişi hayatını kaybetti
Uzman isim uyardı: Altına yatırım yapan enkaz altında kalabilir!
Uzman isim uyardı: Altına yatırım yapan enkaz altında kalabilir!
Malatya Kültür Yolu Festivali’nde renkli görüntülere sahne oldu
Malatya Kültür Yolu Festivali’nde renkli görüntülere sahne oldu
Termosun sırrı ortaya çıktı! Polisin radarına takıldı
Termosun sırrı ortaya çıktı! Polisin radarına takıldı
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Gürsoy: İktidar Malatya’yı unuttu, biz unutmayacağız
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Gürsoy: İktidar Malatya’yı unuttu, biz unutmayacağız