Cenaze namazı kılınırken hayatta olduğu anlaşıldı

Kaynak: AA
Cenaze namazı kılınırken hayatta olduğu anlaşıldı

Gazze’de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği düşünülen 13 yaşındaki Vesim Muhammed'in cenaze namazı kılındığı esnada kefenin içinde hareket etmesi sonucu yaşadığı anlaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ebu Hüseyin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıda babasını yitiren Vesim Muhammed, hastaneye kaldırıldığı sırada ikinci kez bombaların hedefi oldu.

Hastanede hayatını kaybettiği düşünülen 13 yaşındaki Muhammed'in, cenaze namazı kılındığı esnada hareket etmesiyle yaşadığı görüldü.

Vesim, ameliyat edilmek üzere bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Fakat İsrail ordusu tarafından tedavi gördüğü hastaneye baskın düzenlenmesi sonucu sol göğsünden vuruldu.

Filistinli çocuk, çevredekilerin seslerini duyduğunu fakat yanıt veremediğini, cenaze namazı kılındığı sırada kefenin yüz kısmını aralayacak gücü kendinde bulduğunu dile getirdi.

Bir bacağını kaybeden Vesim, Han Yunus’ta ailesiyle birlikte sığındığı çadırda hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor.Öldüğü sanılan çocuğun cenaze namazı kılınırken hayatta olduğu anlaşıldı

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