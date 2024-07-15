Cenaze namazına giderken canlarından oluyorlardı

Kaynak: İHA
Cenaze namazına giderken canlarından oluyorlardı

Antalya'da vefat eden komşularının cenaze namazına katılmak isteyen baba ile oğlu, yolda kaza geçirdi. Araçları dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla baba ve oğul araçtan çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ortaköy Mahallesi Dağdelen mevkisinde, sürücüsünün virajı alamayarak kontrolünden çıkan bir aracın dereye yuvarlanması sonucu bir baba ve oğul yaralandı.

Kazanın, baba Mustafa Serter (60) ve oğlu S.S.'nin (40) komşularının cenazesine katılmak için yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde bulunan sağlık personeli tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kazada sürücü S.S.'nin durumu ağırken, babası Mustafa Serter'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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