Cenaze ödeneklerinde büyük adaletsizlik! Vekil ölürse 115 bin lira, SGK'lı ölürse 4 bin 888 lira

Memur yakınlarına ise cenaze yardımı olarak 19 bin 238 TL yardım ödeniyor.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medyada üzerinden bir adaletsizliğe parmak basarak örnek verdi. Ozan Bingöl, 2025'te milletvekillerine ve SGK'lı vatandaşlara yapılan cenaze yardımlarındaki uçurumu rakamlarla anlattı.

Ozan Bingöl'ün verdiği bilgilere göre bir milletvekili öldüğünde yakınlarına 115 bin 431 lira cenaze yardımı ödenirken, emekli milletvekilinin yakınına 57 bin 715 lira ödeniyor. Ölen devlet memuru ise ailesine en az 19 bin 238 lira yardım yapılıyor. SGK'lı bir vatandaşın ölümü halinde ise ailesine sadece 4 bin 888 lira cenaze yardımı veriliyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, cenaze yardımlarındaki eşitsizliği "Yaşarken de, ölürken de adaletsiz!" sözleri ile özetledi.