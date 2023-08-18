Cenaze taziyesinde husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde cenaze taziyesinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Cenaze taziyesinde husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, Beşbıçak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cenaze taziyesinde karşılaşan husumetli iki grup arasında arazi meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi neticesinde, A.T., M.T., S.E. ve A.E. tabanca ve bıçakla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Hem bıçak hem de tabanca ile yaralanan A.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan S.E.'nin ise tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet ettiği ve genel sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı alanda tahkikat gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için köyde nöbet tutuyor.

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