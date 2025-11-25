Tayland’da hayatını kaybeden 65 yaşındaki kadın için cenaze töreni düzenlendi. Kadın tabutla Bang Yai bölgesindeki bir Budist tapınağına getirildi.

AP'de yer alan habere göre, Tapınak yetkilileri kadının ölüm belgesi olmadığını ve belge olmadan tapınakta törenin yapılamayacağını anlattığı sırada tabuttan ses geldiğini duydu. Tapınak çalışanları da tabutu açtıklarında yaşlı kadının hareket ettiğini, hayatta olduğu fark edilince hastaneye kaldırıldığını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneden yapılan açıklamadaysa kadının kalp krizi ya da solunum yetmezliği gibi belirtiler göstermediği ancak şiddetli seviyede hipoglisemi (kandaki glikoz seviyesinin normalin altına düşmesi) teşhisi konduğu aktarıldı.

Yaşlı kadın tabuttan alınarak hastaneye kaldırıldı.