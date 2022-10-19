19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cenaze töreninde Kuran okuması tepkilere neden olmuştu... Bozdağ kendini böyle savundu: Laiklikle ilişkilendirilemez

Cenaze töreninde Kuran okuması tepkilere neden olmuştu... Bozdağ kendini böyle savundu: Laiklikle ilişkilendirilemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Amasra'daki maden faciasında yaşamını yitiren madenci Berkay Kesim'in cenaze töreninde, üç din görevlisinin yanında Kuran okuduğu için eleştirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez" dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 05:16
Takip Et

Cenaze töreninde Kuran okuması tepkilere neden olmuştu... Bozdağ kendini böyle savundu: Laiklikle ilişkilendirilemez

Cenaze töreninde Kuran okuması tepkilere neden olmuştu... Bozdağ kendini böyle savundu: Laiklikle ilişkilendirilemez
+
Aa
-

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde “grizu patlaması” meydana geldi.

Sayıştay’ın TTK Amasra Müessesi hakkında 2017 ve 2019 yılında hazırladığı raporlar da yaşanan facianın ‘göz göre göre’ geldiğini gösterdi. Yaşanan faciada 41 madenci yaşamını yitirdi.

Facianın ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

Yaşamlarını kaybeden madenciler toprağa verilirken, acılı aileler ihmal iddialarında bulundu.

'ADALET' BAKANI KURAN OKUDU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, faciada yaşamını yitiren maden işçisi Berkay Kesim'in cenazesinde üç din görevlisinin arasına girerek Kuran okudu. Bozdağ, bu davranışına yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

'Adalet Bakanlığı' koltuğunda oturan Bozdağ, kendisini "Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz" sözleriyle savundu.

Bozdağ, bakan veya bir devlet yetkilisinin Kuran okumasının 'laiklikle ilişkilendirilemeyeceğini' iddia etti.

Cenaze töreninde Kuran okuyan Bekir Bozdağ kendini böyle savundu: Adalet Bakanı'nın Kuran okuması laiklikle ilişkilendirilemez

Bozdağ paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez.

Kur’an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur’an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur’an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır.

Kaldı ki şehit madencimizin mezarında "Kur’an okudu” diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur’an okuyanlardan eylesin…"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
4
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
5
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
6
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Dilenci 'Banker Arif' 3 saatte uğruna günlerce çalıştığınız parayı kazandı. Üzerinden çıkanlar say say bitmedi
7
﻿Dilenci 'Banker Arif' 3 saatte uğruna günlerce çalıştığınız parayı kazandı. Üzerinden çıkanlar say say bitmedi
﻿Dilenci 'Banker Arif' 3 saatte uğruna günlerce çalıştığınız parayı kazandı. Üzerinden çıkanlar say say bitmedi
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
﻿Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Düğünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
﻿İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
﻿İsrail Savunma Bakanı Gantz: Ukrayna'ya silah satmıyoruz
﻿Moldova, Ukrayna'daki çatışmaların sınırlarına gelmesi halinde yapacaklarını açıkladı
﻿Moldova, Ukrayna'daki çatışmaların sınırlarına gelmesi halinde yapacaklarını açıkladı
﻿Moldova, Ukrayna'daki çatışmaların sınırlarına gelmesi halinde yapacaklarını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.