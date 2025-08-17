Cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti

Burdur-Fethiye karayolunda düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze yerdeyken yolun kenarında bulunan düğün salonundaki eğlence ise sürdü.

Kaza saat 22.30 sıralarında Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Burdur-Fethiye karayolu Halk Plajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anayol kenarındaki bir düğüne katılan 84 yaşındaki Cavit Suna'ya düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken Burdur'dan Fethiye istikametine seyir eden Engin D.(34) idaresindeki Opel marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Suna'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası bölgeye gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cavit Suna'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası çalışmalar esnasında cenaze yolda dururken düğün salonundaki eğlence devam etti.

Bir tarafta talihsiz adamın yakınları yas tutarken diğer tarafta düğüne katılanların eğlenmesi dikkat çekti. Otomobil sürücüsü Engin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

