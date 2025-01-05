Cenazede küfürler havada uçuşmuştu! Ferdi Tayfur'un yeğeninden Nejla Nazır'a ağır sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cenazede küfürler havada uçuşmuştu! Ferdi Tayfur'un yeğeninden Nejla Nazır'a ağır sözler

79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanırken cenaze töreninde kızı ile yeğeni arasında kavga çıkmış, küfürler havada uçuşmuştu. Kavgayla ilgili Necla Nazır ilk kez açıklama yapmıştı. Tayfur'un menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabından Necla Nazır'a ateş püskürdü.

Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü, hayranları ve sanat camiası tarafından derinden sarstı.

TAYFUR İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Ferdi Tayfur için Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği törende, usta sanatçının hayatı ve sanatı üzerine duygusal anlar yaşandı. Törenin ardından Tayfur'un cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

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KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur toprağa verildi. Törende, usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve diğer aile üyeleri arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

Eski eşi Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'un tabutun başında karşılaştıkları anlarda, cami avlusunda yuhalama sesleri yükseldi. Bu sırada, Tayfur'un menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı'nın Tuğçe Tayfur'a bağırdığı görüldü. Aile üyeleri, "Burada yapmayın" diyerek gerginliğin daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

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NECLA NAZIR'DAN İLK AÇIKLAMA: BABA-KIZI DÜŞMAN HALE GETİRDİLER

Nazır, "Ferdi Tayfur hayranlarına şunu söylemek istiyorum. Biri bağırdı, 'Hastaneye niye gelmediniz?' dedi. Niye gelmediğimiz açıkça görüldü. İçi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar, hastaneye nasıl gidelim? Orada da olay çıkaracaklardı" dedi. Nazır, yaşadıkları sürecin halk tarafından doğru anlaşılmadığını ve basına yansıyan olayların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Baba-kızı düşman hale getirdiler" ifadelerini kullandı.

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ŞİRİN GÖZALICI'DAN TEPKİ GELDİ

Yaşanan kavganın ardından, Ferdi Tayfur'un menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı bir paylaşım yaptı.

Gözalıcı, eski eş Necla Nazır'a yönelik sert bir mesajda bulunarak, "Necla Nazır, sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın" dedi.

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