Cenazede tokalaşmamışlardı ama gerçek ortaya çıktı. Bağış ile Bilal Erdoğan küs sanılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Oda TV

Geçen günlerde hayatını kaybeden Yiğit Bulut'un cenazesinde, aralarında soğuk rüzgarların estiği iddia edilen Bilal Erdoğan ile Egemen Bağış'ın, 15 Temmuz akşamı camide çekilmiş fotoğrafları bu iddiaları yalanladı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut için düzenlenen cenaze töreninde Bilal Erdoğan'ın eski Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı görülmüştü. Bu görüntülerin ardından ikilinin arasının soğuk olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Fakat iki isim 15 Temmuz akşamı bir arada görüntülendi.

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Oda TV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu.Camideki etkinlikte Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Egemen Bağış da yer aldı. Bilal Erdoğan ile Egemen Bağış’ın yan yana saf tuttuğu fotoğrafa da Odatv ulaştı.

Fotoğrafta Kuran tilavetine iki ismin beraber katıldığı görüldü.

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