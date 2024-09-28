Cenazesi 1 ay sonra Türkiye’ye getirildi! Usta oyuncu Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık... Salon boş kaldı

Ahu Tuğba, ABD'de kızı Anjelik Calvin'le birlikte yaşadığı evde 1 Eylül'de KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Yeşilçam oyuncusunun cenazesi, dün ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

SADECE CENAZEYİ TAŞIMASI 10 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE TUTTU

Anjelik Calvin, “Annemi ansızın kaybettiğim için sayın gazeteci büyüklerim Selçuk Akdağ ve Nurettin Soydan abilerime ulaşarak cenazeyi getirtebildim. Sayın bakanım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Cemil Kalyoncu'ya, onlar da yardımcı oldular. Annemin kendi ekmeği ile de bir miktar ödeme yapıldı. Sadece cenazeyi taşıması 10 bin doların üstünde tuttu, morg paraları dahil değil. Böyle şeyler hiç önemli değil, ölümlü dünya. 1 lira 2 lira olur. Önemli olan biz Allah katında onu toprağa verelim, Rabbim bizi affetsin" dedi.

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"ALLAH NUR İÇİNDE YATIRSIN”

Anjelik, “Allah naim cennetini nasip etsin. Ufacık çocuktum bana Allah'ı, Kur'an-ı Kerim'i öğretti. İlk öğrettiği şey Ayet-el Kürsüydü. Sen bana Allah'ın emanetisin diyordu. Ne diyebilirim ki o benim annem. Ne kadar artist de olsa, o benim evde gecelikle oturan, benim okuldan gelmemi bekleyen bir anneydi yani. O bir anneydi benim için o yüzden Allah nur içinde yatırsın.”

"KUŞULSUZCA ÜLKESİNİ SEVEN BİR KIZ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜN"

Ünlü oyuncu için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda ilk tören düzenlendi. Törene Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sanat camiasından Nuri Alço ve Serpil Çakmaklı katıldı.

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Törende konuşan Anjelik Calvin, “Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİ KUVVETLİ BİR ARKADAŞIMZDI"

Nuri Alço, " En son telefonda konuşmuştuk. Ev problemi vardı, kiracısını çıkarmıştı. Oranın düzeni için aradı. Onu konuşuyorduk, üç defa aradı. Maalesef üçüncüsünde açtım ama çok değişik bir sesle, bir ağlama sesi. Acı haber geldi. Ahu gerçekten çok kuvvetli, yüreği kuvvetli, hiç korkmayan, yılmayan ve dini inançlarına bağlı bir kız arkadaşımdı” diyerek duygularını dile getirdi.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

Ahu Tuğba, törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.