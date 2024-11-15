Cenazesi Türkiye’ye getirilememişti! Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni ortaya çıktı

Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Tuğba’nın cenazesi, ölümü şüpheli bulunduğu için yaklaşık 1 ay sonra Türkiye’ye getirilmişti. Usta oyuncu, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Tuğba'nın otopsi raporu çıktı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin otopsi raporuyla ilgili detayları ilk kez anlattı.

"ÖLÜM NEDENİ HİPERTANSİF KARDİYOVASKÜLER HASTALIK"

Anjelik Calvin, "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş. Sağlık sorunları bir türlü Türkiye'ye gelmesine izin vermedi" ifadelerini kullandı.

"RABBİMİN TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ DİYORUM"

Annesinin bir hafta boyunca ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Anjelik, "Rabbimin takdiri böyleymiş diyorum. Onu dinlediğim için çok pişmanım. Eve doktorlar geldiğinde 'yaşıyor mu diye sordum', 'sakin ol öldü' dediler. Polis amiri de 'Allah onu yanına aldı' diyerek teselli etti" şeklinde konuştu.