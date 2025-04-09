Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya’da evinde ölü bulunan 30 yaşındaki dansçı kızın cenazesini Şanlıurfa’daki ailesi kabul etmedi. T.T’nin cenazesini Mersin’den gelen teyzesi, eniştesi ve kuzenleri teslim aldı. Genç kadın Adapazarı’nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan 30 yaşındaki dansçı, son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. "den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

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Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı. Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'nde öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

Cenazesini ailesi kabul etmedi! Genç dansçı sırlarıyla birlikte gömüldü

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