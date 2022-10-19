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Cenazeye giden araç kaza yaptı: 25 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:27
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Cenazeye giden araç kaza yaptı: 25 yaralı

Cenazeye giden araç kaza yaptı: 25 yaralı
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Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Keçiören Belediyesine ait İ.A. (42) yönetimindeki 06 KB 4814 resmi plakalı midibüs, D-200 kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde devrildi.

AA'da yer alan habere göre, kazada yaralanan sürücü ve 24 kişi, sağlık ekiplerince Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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