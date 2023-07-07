Çene botoksu yaptırmak doğru mu

Editör: Naim Arıoğlu

Masseter botoks, halk diliyle çene botoksu, diş sıkma ve gıcırdatma tedavisinde başvurulan bir uygulama. Peki, nasıl yapılıyor, uzmanı açıklamadı. Çene botoksunun, dişlerde hasara ve ağrıya neden olan ‘diş sıkma’ olarak bilinen ‘bruksizm’ rahatsızlığının tedavisinde oldukça etkili bir yöntem olduğu bildiriliyor. Diş Hekimi Atilla Alexander Akgöl, çene botoksu hakkında merak edilenleri anlattı.

Çene botoksu, botulinum toksinin (botoks ürünü) masseter (çiğneme) kasına enjeksiyon edilmesiyle yapılır. Bu işlem ile kastaki gerginlik; hacimsel dolgunluk, diş gıcırdatma ve diş sıkmanın azalmasıyla geriler. Çene botoksunun amacı, dişler ve çevre dokulardaki hasarı azaltmak ve gıcırdatma-acı-hasar-gıcırdatma kısır döngüsünü kırmaktır. Çene botoksunun etkisi, çoğu hastada ortalama 6 ay sürer. Etkiyi korumak için müdahale tekrarlanır. Tekrarlar, diş gıcırdatma ve estetik etki için gerekli. Çene botoksunun etkisi; kişiye, diş sıkmanın şiddetine, kasların yoğunluğuna göre farklılık gösteriyor. Ayrıca, tiroid hastalıkları botoksun etkinliğini azaltabilmekte.

Diş Hekimi Atilla Alexander Akgöl konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çene botoksu yaptırdıktan sonra kas aktivitesinin azalması hemen olmaz. Çene botoksunun etkisi genelde 12-72 saatte görülmeye başlar ve iki haftada maksimum etkinliğe ulaşılır. Hafif bir yüz hacmi azalmasının görünür hale gelmesi 4-6 hafta sürer. Çene botoksunun etkisinin görünürlüğünden emin olmak için uygulama öncesi ve sonrası belirli aralıklarla aynı açıdan fotoğraf çekilebilir.

Etkinliği 2-9 ay olan botoks uygulamasının belirli aralıklarla tekrarlanması faydalı olacaktır. Çene botoksu altı ayda bir tekrarlanabilir. Bununla birlikte, daha önce botulinum toksini ile bir dizi tedavi görüldüyse çene botoksunun tekrarlanma aralığı dokuz aya hatta bir yıla kadar da uzatılabilir. Bu durumun nedeni, kasların artık zayıflamış olması ve kasılamamasıdır. Başka bir anlatımla, kaslar mevcut duruma alıştığı için rutin uygulama sonucunda, yani belli aralıklarla yapılan tekrar uygulamayla elde edilen sonucun daha kalıcı olacağı anlamına gelir. Özellikle 2'nci uygulamadan sonra daha etkili diş sıkamama hali oluşacaktır. İlk ile 2'nci uygulama 3-4 aydan erken olmamalıdır. Çene botoksunun çok erken sürelerle tekrarlanması kalıcılık süresini kısaltabilir ve botoks direnci geliştirebilir.”

Diş Hekimi Atilla Alexander Akgöl çene botoksunun yan etkilerini ise şöyle anlattı:

“ Diş sıkmanın devam etmesi durumunda temporal kasın (diğer çiğneme kası) ile masseter kası botoksunun kombine yapılması gerekebilir. Uygulama periyotları, doktor önerisiyle planlanmalıdır. Çene botoksundan sonra bazı hastalar, yaşadıkları baş ağrısı, nezle gibi olumsuzluklardan botoks uygulamasını sorumlu tutabilmektedir. Bunlar nadir görülen yan etkiler olmakla birlikte ilk 72 saatte botoksun ciddi etkisi olmadığı unutulmamalıdır. Yaşanabilecek olumsuzluklardan uygulamanın sorumlu olmadığının bilinmesi faydalı olacaktır. Ancak yaşanılan yan etkiler hekime bildirilmelidir. Enjeksiyon bölgesine bağlı olarak, anatomik farklılıklar gösteren hastalarda yanlış kaslara çok yakın botulinum toksini enjekte edilebilir. Bu hastalarda 2-4 hafta boyunca konuşma, içme veya yeme ile ilgili sorunlar görülebilir. Ayrıca, profesyonel bir enjeksiyonla bile morarma ve kızarıklık meydana gelebilir. Bunlar geçicidir. Botoksun uzun vadeli etkilerinden korkulmamalıdır.”