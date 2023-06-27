Çene kasları neden ağrır

Bruksizmin en büyük etkenlerinden birinin stres olduğunu belirten Dr. Dt. Öğr. Üyesi Ayfer Atamer, diş sıkma veya gıcırdatmada, pandemi döneminde normalin üstünde artış olduğunu belirtti.

Çene kasları neden ağrır

Editör: Naim Arıoğlu

Daha çok uyku halindeyken, dişlerin sıkılması veya gıcırdatılması ile medya gelen bruksizmin birçok nedeni bulunuyor. Uyku sırasında istemsiz olarak gelişen bu çene hareketi, kişinin gün içerisinde yaşamış olduğu stresten tutun da fizyolojik ve hatta alkol, sigara ve ilaç kullanımına bağlı olarak bile gelişebilir.

BU 3 BELİRTİYE DİKKAT

Brusizm ortaya çıkardığı çene eklemi rahatsızlıklarıyla birlikte; ağız açmada kısıtlılık, kulak önünde hissedilen ağrı ve tıkırtı sesleri, anksiyete, stres, depresyon, kötü uyku ve ağız diş sağlığı kalitesinin düşmesi gibi pek çok olumsuz etkiye de sebep oluyor. Diş gıcırdatma tedavisinde diş hekimleri ve fizyoterapistlerden oluşan disiplinler arası profesyonel bir ekip ile tedavi sürecinin uygulandığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü Dr. Dt. Öğr. Üyesi Ayfer Atamer, ''Bruksizm genellikle uyku sırasında gerçekleştiğinden dolayı hastaların bu durumun farkına varması zaman alabiliyor. Ancak kendilerinde aşağıdaki belirtileri gören hastalar mutlaka bir uzman hekimden yardım almalıdır.'' dedi.

İŞTE BELİRTİLER

Baş dönmesinin olması.
Dişlerde aşınma ve hassasiyetin olması.
Sabahları çene kaslarında ağrı hissedilmesi.
Kulağın ön taraflarında ağrı ve tıkırtı seslerinin oluşması.
Ağız açıklığında kısıtlılık ve çenenin takılma hissi.
Artan kas aktivitesi nedeniyle yüz şeklinde değişiklik meydana gelmesi.
Baş ve boyun ağrılarının oluşması.
Bruksizm tedavisi, dişler üzerinde oluşan problemleri çözüme kavuştururken bir diğer yandan da hastanın dişlerini gıcırdatmasına sebep olan sorunlarını tespit etmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı gerekirse bruksizm tedavisine ek olarak psikolojik destek almak da oldukça önemlidir.

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