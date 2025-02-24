Çenenizi sarsan gizli tehlike! Uzmanlar açıklıyor

Dünya çapında pek çok uzman, ağız solunumunun, çene yapısında, diş sağlığında ve hatta genel yüz gelişiminde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu.

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, uzun süreli ağız solunumu, çene kemiklerinin düzgün gelişmesini engelleyebilir, yüz estetiğini bozabilir ve çene eklem hastalıklarına yol açabildi.

AĞIZ SOLUNUMUNUN ÇENE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: NE GİBİ SORUNLAR OLUŞABİLİR?

Ağızla nefes almak, burun yoluyla alınması gereken havanın yerine ağız yoluyla havanın alınıyor olması anlamına gelir.

Diş hekimi ve çene uzmanı Dr. Lisa Wright, "Ağız solunumu, çene ve yüz gelişimini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu durum, dişlerin hizalanmasında sorunlara yol açabilir, ayrıca çene eklemlerinde ağrı ve fonksiyon kayıplarına sebep olabilir. Çocuklarda ağız solunumu, genellikle ortodontik problemler ve çene şeklinin bozulmasına yol açar" dedi.

Dünya Diş Hekimliği Federasyonu (FDI) tarafından yapılan bir araştırma, ağız solunumu ile ilgili çene problemlerinin %50 oranında arttığını gösterdi.

Çeneye doğrudan zarar veren bu alışkanlık, zaman içinde "gömülü çene" (retrognati) veya "uzun yüz" (dolichocephalic) gibi yapısal değişikliklere neden olabilir.

AĞIZ SOLUNUMUNUN SONUÇLARI VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlar, sürekli ağız solunumu yapan kişilerin, çene sağlığının yanı sıra, genel sağlığını da riske attığını belirtti.

Uzun süreli ağız solunumunun solunum yolu enfeksiyonlarına, horlamaya, uyku apnesine ve hatta kafa yapısının değişmesine neden olabileceği biliniyor.

İngiltere’deki King’s College London’daki Çene Sağlığı Merkezi'nden bir uzman olan Dr. John Smith, "Ağız solunumu, burun yoluyla alınması gereken havanın doğrudan ciğerlere ulaşmasını engeller. Bu, vücudun daha az oksijen almasına ve uzun vadede kas-iskelet sistemi problemlerine yol açabilir. Çene kaslarının dengede olmaması da, çene eklemlerinde ağrı ve dişlerin çapraşık olmasına neden olabilir" diye açıkladı.

Ayrıca, yapılan bir diğer araştırmaya göre, ağız solunumu yapan bireylerin genellikle diş teli takmaya daha yatkın oldukları, çene büyüklüğünün yetersiz olduğu ve alt çene gelişiminin engellendiği görüldü.

Amerikan Ortodonti Derneği’nden bir uzman olan Dr. Maria Gomez, "Ağızla nefes almak, yüz gelişimini etkileyebilir. Çocukluk çağında ağız solunumu yapan çocuklar, genellikle diş teli tedavisine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden, ağız solunumu yapmayı engellemek, erken yaşta diş ve çene sağlığını korumak adına çok önemlidir" dedi.

AĞIZ SOLUNUMUNUN NEDENLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Ağız solunumu, genellikle burun tıkanıklığı, alerjik reaksiyonlar veya genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Burun tıkanıklığına bağlı olarak ağızdan nefes almak, başlangıçta geçici bir durum olarak görülse de uzun vadede alışkanlık haline gelebilir.

Uzmanlar, burun tıkanıklığının tedavi edilmesi gerektiğini ve burunla nefes almayı alışkanlık haline getirmenin önemli olduğunu belirtti.

ABD'deki Mayo Clinic’ten bir uzman olan Dr. Emily Roberts, "Burun tıkanıklığına bağlı olarak ağız solunumu yapmak, zaman içinde vücudun doğal ritmini bozabilir. Burun tıkanıklığının önlenmesi için, genellikle alerjik tedavi ve burun spreyleri önerilir. Ancak, burun solunumu alışkanlık haline geldikçe, kişinin çene sağlığı için ciddi sorunlar ortaya çıkabilir" diye ekledi.

Ağız solunumu alışkanlığının önüne geçmek için, burun tıkanıklığını tedavi etmek ve doğru solunum teknikleri üzerinde çalışmak önemli. Ayrıca, ortodontik tedavi ve çene eklemi rahatsızlıklarına yönelik tedaviler de bu sorunların tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Ağız solunumu, başlangıçta fark edilmeyen ama zamanla çene sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir alışkanlık olabilir.

Uzmanlar, özellikle çocuklarda bu durumu erken tespit etmenin önemini vurguluyor ve ağızdan solunumun engellenmesi için uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. Bu nedenle, burun tıkanıklığı veya diğer sağlık problemleri nedeniyle ağız solunumu yapıyorsanız, uzman bir doktordan yardım almanız ve sağlıklı solunum alışkanlıkları kazanmanız büyük önem taşadı.