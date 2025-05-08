Cenevre'de Gazze gerginliği tırmanıyor

Cenevre Üniversitesi (UNIGE), Uni Mail binasında geçen çarşamba günü başlayan Filistin yanlısı öğrenci işgaline karşı tutumunu netleştirdi. Üniversite, öğrencilerden bu eylemi düzenlemek için resmi izin almasını ve aksi takdirde polis müdahalesi olacağını belirtti. Öğrenciler, İsrail üniversiteleriyle olan işbirliklerinin askıya alınmasını talep ediyor ve diğer İsviçre üniversitelerinin de aynı adımı atmalarını istiyor.

UNIGE, öğrencilerin Gazze’deki insani duruma dikkat çekme haklarını desteklese de, eylemlerin üniversite kuralları çerçevesinde yapılması gerektiğini savunuyor. Üniversite, eylemin gece boyunca devam etmesinin bazı sorunlara yol açtığını, özellikle ses kirliliği ve kütüphane kullanıcılarının rahatsız olduğunu belirtti.

Üniversite yetkilileri, eylemcilerden taleplerini uygun bir platformda dile getirmelerini istedi. Ancak, öğrenci hareketinin gecelik işgalinin güvenlik riskleri oluşturduğunu ve düzenlemelerin sağlanması gerektiğini vurguladı. Olası polis müdahalesi, öğrencilerin taleplerini daha güvenli ve kontrollü bir ortamda iletmeleri adına bir çözüm önerisi olarak sunuluyor.