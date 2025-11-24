Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ukrayna'yı ağır tavizler altına sokacak 28 maddelik "barış" planı için görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdü. Ukrayna ve ABD'li yetkililerin görüşmeleri ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir açıklama yaptı. Rubio, pazar günü gerçekleşen görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın planı için "en verimli" gün olduğunu söyledi.

PLANDA KİEV'İ ZORA SOKACAK MADDELER

Trump'ın 28 maddelik planının Salı günü basına yansıması ardından diplomasi de hız kazandı. Trump, Ukrayna ile bir anlaşmaya varılması için Şükran Günü'ne kadar süre verdi. Ardından temaslar da başladı.

Trump'ın 28 maddelik barış planı, Kiev'i doğudaki topraklarından vazgeçmeye, NATO'ya asla katılmayacağını taahhüt etmeye ve savaş suçlarıyla suçlanan Ruslar için af konusunu kabul etmeye zorluyor.

Öte yandan planda, müttefiklerin Ukrayna'ya yapılacak bir saldırıyı "transatlantik topluluğunun tamamına" yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmesini öngören bir güvenlik garantisi de yer alıyor. Bu madde, NATO'nun 5. maddesi örnek alınarak yapıldı ve ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya sağladığı benzersiz bir güvenlik garantisi olmasıyla dikkat çekti.

Beyaz Saray, görüşmelerin sona ermesinin ardından Pazar gecesi bir açıklama yaparak, Ukrayna tarafının, kendilerine verilen geri bildirimler doğrultusunda ABD barış planında yapılan birçok değişiklikten memnun olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Ukraynalı temsilciler, bugün sunulan revizyonlar ve açıklamalar temelinde, mevcut taslağın ulusal çıkarlarını yansıttığına ve Ukrayna'nın güvenliğini hem yakın hem de uzun vadede korumak için güvenilir ve uygulanabilir mekanizmalar sağladığına inandıklarını belirttiler" denildi.

Beyaz Saray, Ukrayna heyetinin "toplantıda, güvenlik garantileri, uzun vadeli ekonomik kalkınma, altyapı koruması, seyrüsefer özgürlüğü ve siyasi egemenlik gibi tüm temel endişelerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını teyit ettiğini" belirtti.

Ukraynalı yetkililer, görüşmelerde, ABD'nin planın diğer bölümleriyle birlikte önerdiği güvenlik garantisinin, Beyaz Saray'a göre "temel stratejik gereksinimleri karşıladığını" vurguladı.

Cenevre'de saatler süren görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerecilerin Trump'ın teklifindeki açık konuların listesini önemli ölçüde daralttığını söyledi. Rubio, "Bu konu üzerinde geçirdiğimiz muhtemelen en verimli gündü, belki de tüm çalışmalarımız boyunca" derken, "görüşmelerin devam ettiğini" vurguladı.

Rubio, ABD ekibinin pazar günkü ilerleme hakkında Trump'a bilgi verdiğini ve "Kendisine verdiğimiz ilerleme miktarı hakkındaki raporlardan oldukça memnun olduğunu" söyledi. Trump'ın Şükran Günü için belirlediği son tarih sorulduğunda Rubio, asıl hedefin "mümkün olan en kısa sürede" bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

Planda Avrupa ve NATO'yu ilgilendiren noktaların "onları da ilgilendirdiği için" ayrı bir kulvarda ele alınacağını sözlerine ekledi.

'TRUMP EKİBİNİN BİZİ DUYDUĞUNA DAİR SİNYALLER VAR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, heyetinin ABD'li yetkililerle "kapsamlı görüşmeler" yaptığını söyledi.

"Çok şey değişiyor: Çok dikkatli çalışıyoruz. Amerikalı temsilcilerle diyalog kurulması önemli ve Başkan Trump'ın ekibinin bizi duyduğuna dair sinyaller var," dedi.

Zelenski'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, "son sözün" Trump ve Zelenski'de olacağını vurguladı.

UKRAYNALILARI PLANI SIZDIRMAKLA SUÇLADILAR

Toplantı sırasında ABD tarafı, Ukraynalıları planı basına sızdırmakla suçladı. Axios, Ukrayna tarafının günün ilerleyen saatlerinde Trump'ın planında değişiklik taleplerini içeren bir karşı teklif sunduğunu söyledi . Axios'a konuşan kaynak, ABD'nin Ukrayna'nın karşı önerisi doğrultusunda "bazı değişikliklere" ikna olduğunu belirtti.

Pazar günü görüşmeler devam ederken Başkan Trump, Ukrayna yönetimini savaşı sona erdirme çabalarına karşı nankörlükle suçladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı öfkeli paylaşımda Zelenski'yi eleştirdi, "Güçlü ve doğru ABD ve Ukrayna LİDERLİĞİ olsaydı" savaşın çıkmayacağını söyledi.

Trump, "ASLA OLMAMASI GEREKEN BİR SAVAŞI MİRAS ALDIM. HERKES İÇİN, ÖZELLİKLE DE BÖYLE GEREKSİZ YOLLARDA ÖLEN MİLYONLARCA İNSAN İÇİN KAYBEDEN BİR SAVAŞ. UKRAYNA 'LİDERLİĞİ' ÇABALARIMIZ İÇİN HİÇBİR MİNNET DUYMADI VE AVRUPA RUSYA'DAN PETROL ALMAYA DEVAM EDİYOR. ABD, UKRAYNA'YA DAĞITILMAK ÜZERE NATO'YA BÜYÜK MİKTARLARDA SİLAH SATMAYA DEVAM EDİYOR," diye yazdı.

Zelenski daha önce X hesabında Cenevre'deki heyetinin savaşı sona erdirmek için "uygulanabilir çözümler" bulmaya odaklandığını yazmıştı .