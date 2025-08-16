Çengel boynuzlu dağ keçileri avlanma tehlikesiyle karşı karşıya

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Fazlıoğlu, “2020 yılında fotokapanla yaptığımız tespitlerde bu değerli türün bölgede yaşadığını belgeledik. Ancak taş ocağı sadece vadideki ormanları yok etmekle kalmadı, aynı zamanda bu hayvanların yaşam alanlarını da tahrip etti” dedi.

Fazlıoğlu, söz konusu dağ keçilerinin şimdi ise para karşılığı avlanmak üzere ihaleye çıkarılmak istendiğini kaydederek, bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. “Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü’nü bu kararı tekrar gözden geçirmeye davet ediyoruz” diyen Fazlıoğlu, doğaya ve ormanlara zarar veren anlayışlara karşı duracaklarını vurguladı.

“27 ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ NESLİNİN TÜKETİLMESİ DEMEK”

İkizdere Çevre Derneği, bölgede yaşayan köylüleri ve tüm halkı doğal zenginliklerine sahip çıkmaya çağırdı. Fazlıoğlu, “27 Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi’nin öldürülmesi, neslinin tüketilmesi anlamına geliyor. Bu işten kazanacağınız parayı biz dernek olarak toplayıp size veririz, vazgeçin. Durun artık, doyun artık!” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Dernek, bölgede avcıların doğal alanlara girişine izin vermeyeceklerini de açıkladı. Fazlıoğlu, hem yaban hayatının korunması hem de ekolojik dengenin sağlanması için tüm ilgili kurumları ve halkı duyarlı olmaya çağırdı.

İkizdere Çevre Derneği’nin açıklaması, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve nesli tükenmekte olan türlerin avlanmasının önüne geçilmesi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.