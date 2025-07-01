Çengel işçinin üzerine düştü ! Mamak’taki inşaat kazası korkuttu

Kaynak: İHA

Ankara Mamak’ta inşaat sahasında yük zincirinden kopan çengel bir işçinin üzerine düştü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı,.

Ankara'da, inşaat sahasında yük zincirinden kopan çengel bir işçinin üzerine düştü. Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mamak'ta bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, konteyner kaldırmak için vince bağlanan yük zincirinin kopan çengeli bir işçinin üzerine düştü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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