Cengiz, gözünü köylülerin evine dikti! Cennet gibi kent cehennemi yaşadı! Onlarca vatandaş mağdur edildi…

Elazığ’ın Maden ilçesinde madencilik faaliyetleri sebebiyle zeminde kaymalar yaşanıyor. Bu nedenden ise pek çok vatandaş göçe zorlanıyor. Cengiz Holding, geçtiğimiz sene bölgeye maden işletmesi, yeraltı ocağı, flotasyon tesisi, atık depolama tesisi, hazır beton tesisleri, mobil kırıcı, su temin göleti, yerüstü gezici ve yeraltı patlayıcı madde deposu kurmak için harekete geçmişti. Birgün’ün haberine göre; Cengiz Holding şimdi de bir başka maden projesinde kapasite artışına gidiyor. Aslantaşı ve Bahçelievler mahallerinde madencilik faaliyeti yürüten Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., kapasite artışı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı aldı.

ONLARCA VATANDAŞI EVSİZ BIRAKTILAR

Uzun süredir Elazığ’ın ‘Maden’ ilçesi isminde olduğu gibi bakır madeni kenti haline geldi. Kurulduğu günden bugüne en büyüğü olarak bilinen bakır madeninde heyelan riskinin artmasının ardından tahliyelere neden oldu. Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye edilen evlerde oturan vatandaşa ise yeni yerlerin tahsis edilmemesi büyük mağduriyete neden oldu.

BAKANLIKTAN “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI

Uzun yıllardır Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş A.Ş.’nin faaliyet yürüttüğü kentte son zamanlarda Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. de ilçeye göz diken şirket oldu. Eti Bakır, iki ayrı büyük maden ve beraberinde tesis kurdu. Son olarak projeyi genişletmek ve revizyon yapmak için ÇED süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED alanlarında alan revizyonu, kalker ocağında patlatma patern değişikliği ve ocak üretiminde artış yapılması için başvuru yapıldı. Bakanlık ise ‘ÇED gerekli değildir’ kararını verdi.

2 BUÇUK MİLYON İÇİN 2 GÜNDE BİR PATLAMA YAPILACAK

2 günde bir patlatma yapılacak olan tesiste, kapasite artışıyla birlikte, ocaktaki üretim miktarı yılda 1 buçuk milyondan 2 buçuk milyona çıkmış olacak. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje alanı şahıs mülkiyetinde tarım arazilerinden ve orman vasıflı alanlardan oluşuyor. Yine proje alanında yer altı ve yerüstü su kaynakları bulunuyor.