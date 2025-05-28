Cengiz Holding inşaatı bırakıp, gözünü o alana dikti!

Aldığı ballı ihaleler ile devleşen Cengiz Holding, yatırım anlayışında değişikliğe gidiyor. Cengiz Holding, yeni dönemde enerji ve inşaat sektöründe yatırımlarını azaltarak, bilgi ve teknolojileri alanında şekillendirme kararı aldığı iddia edildi.

İNŞAAT YERİNE, TEKNOLOJİ ALANINA AÇILIYOR

Gazeteci Olcay Aydilek, Elips TV’de yaptığı açıklamalarda AKP döneminde aldığı ballı ihaleler ile devleşen Cengiz Holding ile ilgili flaş kulis bilgilerini paylaştı. AKP döneminde aldığı ballı ihaleler ile devleşen Cengiz Holding, yatırım anlayışında önemli bir değişikliğe gidecek. Enerji ve inşaat sektöründe milyarlarca dolarlık altyapı projelerini azaltacağı iddia edilen Cengiz Holding’in gelecek yatırımlarını bilgi ve teknolojileri alanında şekillendirme kararı aldığı öne sürüldü.

HEDEFTE TÜRK TELEKOM VE TÜRKSAT MI VAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile çoğunluk hisseleri Türkiye Varlık Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bulunan Türk Telekom'un özelleştirme sürecinin 2026 yılına uzatılacağını açıklamıştı. Ayrıca Aydilek, TÜRKSAT’ın dördüncü mobil operatör olmak için çalışmalara başladığını da iddia etmişti. Cengiz Holding'in yeni yatırımlarını bilgi ve teknoloji alanına kaydırması akıllara iki şirketin özelleştirilme sürecinde de aktif rol olacağı konuşuluyor.