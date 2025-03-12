Cengiz Ünder ABD’ye hızlı giriş yaptı: Maçın son anlarına damga vurdu

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Cengiz Ünder ABD’ye hızlı giriş yaptı: Maçın son anlarına damga vurdu

Fenerbahçe’den ABD’ye transfer olan Cengiz Ünder yeni takımında hızlı bir başlangıç yaptı. Tecrübeli oyuncu maçın son dakikalarına damga vurdu.

Fenerbahçe'de süre bulamayan Cengiz Ünder kısa süre önce ABD ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Los Angeles FC'deki kariyerine hızlı başladı.

Takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.

Takımının Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında rakibinin pasında araya girerek hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu golle rakibinin umutlarını tamamen bitirdi ve toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

22 dakika sahada kalan Cengiz Ünder ise Los Angeles FC formasıyla çıktığı ilk maçta skor katkısı verdi.

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