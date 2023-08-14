Cengiz Ünder: Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi milli oyuncu Cengiz Ünder, Sarı Lacivertli formayı bir an önce giymek istediğini vurguladı.

KAYNAK: AA
Cengiz Ünder: Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum

Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya'dan transferi milli futbolcu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti.

"BİR AN ÖNCE SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORUM"
Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan 26 yaşındaki futbolcu, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın karşısına çıkmak için çok heyecanlıyım. Her zaman farklı bir ambiyansı vardı. Umarım her şey çok güzel olur. Bunun için çok heyecanlıyım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Kendimi her zaman hazır görüyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi, tabii ki de şampiyon olmak, bunu da başaracağımıza inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Bunu sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA DENEYİMİM ÇOK BAŞKA OLDU"
Uzun zaman sonra Türkiye'ye döndüğünü hatırlatan Cengiz, şöyle devam etti: "Benim için Avrupa deneyimi çok başka oldu. Çok güzel geçti. Ülkemi her zaman Avrupa'da temsil etmek istemiştim. Şu an artık Türkiye'deyim, Fenerbahçe'deyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Her zaman öz güveni yüksek bir oyuncuyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu da en iyi şekilde göstereceğimi biliyorum."

"ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen hücum oyuncusu, "Konferans Ligi maçlarını izledim ve iyi başlamak çok önemliydi. 3 maç kazandık ve 1 maç daha kaldı, o maçı da kazandıktan sonra umarım en iyi şekilde, en iyi yerlere gideriz. Çünkü çok kaliteli bir kadromuz var. Bu takımın da çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Zaman geçtikte çok çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ile bir anısını da paylaşarak, onun gibi efsane olmak istediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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