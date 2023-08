Cengiz Ünder Fenerbahçe için İstanbul'da

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Olympique de Marseille ve Cengiz Ünder ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i İstanbul’a getirdi.

Fransa’nın Marsiyla kentinden kalkan uçakla saat 21.30 sıralarında Atatürk Havalimanı’na gelen milli forveti sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

"LİGE TEKRAR DÖNDÜM"

Havaalanı çıkışında açıklama yapan Cengiz Ünder, Avrupa kariyerinden sonra tekrar Türkiye’ye dönmenin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak, “Süper Lig’de ilk oynadığım maç Fenerbahçe’ye karşıydı, lige tekrar döndüm ve Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Çok heyecanlı ve gururlu hissediyorum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, bunun için çok mutluyum. Sahaya çıkmak için çok sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.



“EDIN DZEKO İLE TRANSFER SÜRECİNDE SIK SIK KONUŞTUK”

Cengiz Ünder, Edin Dzeko ile transfer sürecinde konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, “Transfer sürecinde de kendisi ile sık sık konuşmuştuk, ne zaman geliyorsun diye. Ben de biraz sabretmemiz gerektiğini söyledim. Bugün geldim ve çok mutluyum. İyi hissediyorum. Roma’da da onunla çok güzel günlerimiz geçti. Artık burada birlikteyiz. Ben ona daha çok gol attıracağım. Umarım en iyi şekilde bunu gerçekleştiririz” diye konuştu.



“ÖZ GÜVENİ YÜKSEK BİR FUTBOLCUYUM”

Avrupa kariyerinde neredeyse 7 yıl olduğunu kaydeden Cengiz Ünder, “Menajerimle konuştuğumda artık yeni bir macera ve tekrardan ülkeme dönmek istediğimi söylemiştim. Yaz aylarında zaten sık sık görüşmeler de olmuştu. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak istiyorum en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Öz güveni yüksek bir futbolcuyum, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim” şeklinde konuştu.



“SÜREÇ, TAKIMA HEMEN KATILMAK İSTEDİĞİM İÇİN STRESLİ GEÇTİ”

Sürecin kendisi açısından stresli olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, “Bir an önce takıma katılmak istiyordum. Almanya kampındayken kafam buradaydı, sürekli konuşuluyordu. 2-3 haftalık bir süreç oldu. Ama en önemlisi burada olmam. Takıma hemen katılmak istediğim için stresli geçti, sürekli düşünmek zorundaydım. Marsilya’da antrenmanlara çıkarken bazı çekincelerim vardı” dedi.



“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM, FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR SIKINTI YOK”

Cengiz Ünder, fiziksel olarak her zaman iyi durumda olduğunu ifade ederek, “Şu anda hazır olduğumu düşünüyorum. Bir an önce takımla antrenmanlara katılmak istiyorum, maçlara çıkmak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum fiziksel olarak hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.



Ünder, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayacak imzayı atacak.

