Cengiz Ünder Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın oynayacağı Gaziantep maçı öncesinde bir transferi daha bitirdi.
Sarı lacivertli kulübe, milli yıldız Cengiz Ünder’i getirecek özel jet Atatürk Havalimanı’ndan kalktı.
Cengiz Ünder’i alacak olan uçak saat 21.00’de Marsilya’dan İstanbul’a doğru hareket edecek.
Sports Digitale’in özel haberine göre; Cengiz Ünder ve temsilcisi, saat 00.00’da İstanbul’da olacak.
FB TV ekibi özel çekim için Marsilya’ya giden uçakta yerini aldı.