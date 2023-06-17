Cengiz Ünder golünü attı, yine aynı sevinci yaptı

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye, Letonya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Takımın 61. dakikada 2. golünü atan Cengiz Ünder, gol sevinci olarak sokak röportajında yaptığı davranışla gündem olan vatandaşın hareketini yaptı.

Cengiz Ünder, attığı gol sonrası iki elini yumruk yapıp başına götürdü.

MARSİLYA'DA DA YAPMIŞTI

Marsilya formasıyla attığı gol sonrası yine aynı gol sevincini yapan Cengiz, "Türkiye'de bir sokak röportajında gördüm ve komik buldum. Tekrar gol atarsam yeniden bu sevinci yapacağım." demişti.