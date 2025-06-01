Cengiz Ünder için kritik gelişme: Fenerbahçe'ye müjde

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda MLS kulübü Los Angeles FC (LAFC), Meksika takımı Club America'yı play-in maçında 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Los Angeles FC'nin gruplara kalması sarı lacivertliler için de önemli bir fırsat oluşturdu.

15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Flamengo ve Tunus'tan Esperance kulüpleriyle mücadele edecek.

2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da El Ahli ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.

FENERE 25 MİLYONLUK GELİR

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Amerikan ekibiyle kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. ABD'de yaz transfer dönemi ise 24 Temmuz'da başlayacak. Ancak turnuvaya katılacak takımlara kadrolarını düzenlemeleri için özel olarak transfer izni verildi.

MLS ekibinin böylece sarı lacivertlilerden kiraladığı Cengiz Ünder'i 25 milyon dolar satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna katmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.