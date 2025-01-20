Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi

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Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi

Kariyerinde daha önce Roma’da oynayan Cengiz Ünder’in İtalya’ya dönüşü gündeme geldi. Tecrübeli oyuncu için Serie A ekibinden teklif geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye geldiği günden bu yana büyük hayal kırıklığına neden olan Cengiz Ünder’in ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncuya Süper Lig’den ve Avrupa kulüplerinden talipler olduğu belirtiliyordu. Sarı lacivertlilerin 15 milyon euro bonservisle transfer ettiği Cengiz için Torino’dan teklif geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, İtalyan ekibi milli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için teklif yaptı. Yapılan teklifte 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Sezon başından bu yana 6 maça çıkabilen Cengiz Ünder gol ya da asist katkısı veremedi.

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