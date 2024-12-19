Cengiz Ünder kararını verdi. Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Cengiz Ünder sezon başından bu yana kadroya bile girmekte zorlandı. Sakatlığını atlatan milli oyuncu sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika forma şansı bulabildi.

Ancak Sabah’ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu forma şansı bulamamasını sorun etmiyor. Ara transferde takımdan ayrılması beklenen 27 yaşındaki oyuncu, şimdiden kendisine gelmesi beklenen teklifleri reddetti. Menajeri ile konuşan tecrübeli oyuncu takımda kalacağını söyledi.

Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.