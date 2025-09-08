Cengiz Ünder meydan okudu: "Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstereceğim!"

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ın 1 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi.

"KULAĞIM TÜM DEDİKODULARA KAPALI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cengiz Ünder şu ifadeleri kullanıldı:

"Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum.

Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo’yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum.

"TARAFTARIN GÜCÜNÜ ARKAMDA HİSSETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Daha önce rakipken hissettiğim Beşiktaş taraftarının gücünü şimdi bir neferi olarak arkamda hissetmek için sabırsızlanıyorum.

İklim böyle başlangıçlara her zaman şans vermiyor, biliyorum. Başkanımız Serdal Adalı’ya, hocam Sergen Yalçın’a ve tüm Beşiktaş camiasına bana olan güvenleri ve teveccühleri için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı değerlendirip sizleri gururlandırmaya söz veriyorum.

Bu bembeyaz sayfayı simsiyah mürekkep ile, başarılarla doldurmak için hazırım."

