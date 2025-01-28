Cengiz Ünder transferinde flaş gelişme! Beşiktaş teklif vermişti

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve dün çıkan haberlere göre Beşiktaş'a kiralık olarak imza atmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in transfer sürecinde şok bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcunun Beşiktaş'a transferi iptal oldu. Mali şartlarda anlaşılamaması üzerine bu transfer görüşmelerinin askıya alındığı bildirildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yedi maça çıkan Cengiz Ünder gol veya asist katkısı sağlayamadı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye imza atmıştı.